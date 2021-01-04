***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olduğundan anılan Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlere tabi olmaktadır. Bu kapsamda, bugün Şirketimize ulaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısından, 2019 yılı faaliyetine ilişkin Şirketimiz nezdinde yapılan denetimler kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar alındığı öğrenilmiştir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun olumlu karar vermesi durumunda, üç aylık sürenin sonundan itibaren Şirketimizin söz konusu destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.Anılan yazı kapsamında Şirketimiz nezdindeki inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896838BIST