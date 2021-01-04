***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 18:29
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesine sahip olduğundan anılan Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde denetimlere tabi olmaktadır. Bu kapsamda, bugün Şirketimize ulaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2020 tarihli yazısından, 2019 yılı faaliyetine ilişkin Şirketimiz nezdinde yapılan denetimler kapsamında Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında sağladığımız teşvik ve muafiyetlerin 18.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile durdurulmasına karar alındığı öğrenilmiştir. Verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi ve Değerlendirme ve Denetim Komisyonunun olumlu karar vermesi durumunda, üç aylık sürenin sonundan itibaren Şirketimizin söz konusu destek ve teşviklerden yararlanmaya devam etmesi mümkündür.
Anılan yazı kapsamında Şirketimiz nezdindeki inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896838
BIST
18:051.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,71
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
18:057,4204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
18:059,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0194
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
18:05462,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 9,53
|Açılış
|: 462,51
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
463,98
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|57,20
|27.646.817
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.294.375
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|460.035
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.213.008
|% 10,00
|
|VKING
|8,10
|19.760.307
|% -10,00
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|INTEM
|35,92
|3.916.033
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.952.620
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|946.830
|% -9,83
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|GUBRF
|77,45
|1.857.135.705
|% -9,99
|
|KOZAL
|106,30
|1.422.086.463
|% 9,93
|
|GARAN
|10,32
|1.416.505.728
|% -0,48
|
|SISE
|7,38
|1.199.029.318
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,35
|2.269.044.899
|% 9,81
|
|SKBNK
|1,55
|775.685.137
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,07
|909.707.721
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,93
|694.729.600
|% 5,78
|
|TSKB
|1,80
|431.915.023
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4105
|7,4204
|% -0,13
|
|Euro
|9,0757
|9,0941
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0141
|10,0643
|% -1,12
|
|Frank
|8,3662
|8,4165
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9679
|1,9778
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|46,32
|
|Altın Gr.
|462
|462
|9,14
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,22
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,19
|
|B. Petrol
|51,23
|51,23
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, DZGYO, CMENT, SEKFK, ISKUR, ATSYH, SNKRN, OTKAR, CASA, JANTS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
-
17:59
AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ADEL, ARZUM, OSMEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında