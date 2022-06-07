***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında1) Şirketin ürün geliştirme faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla idari görevlerini bırakması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,2) Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Ar-Ge ve Yazılım Koordinatörü olarak görevlendirilmesine,3) Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketimizde Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Hakan TÜZÜN'ün atanmasına,karar verilmiştir.Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Tüzün'ün kısa özgeçmişi ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035479BIST