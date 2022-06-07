***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.06.2022 18:27
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
1) Şirketin ürün geliştirme faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla idari görevlerini bırakması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne,
2) Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun Ar-Ge ve Yazılım Koordinatörü olarak görevlendirilmesine,
3) Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Sayın Hayguyi ANTİKACIOĞLU'nun kalan süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketimizde Teknoloji Direktörü olarak görev yapmakta olan Sayın Hakan TÜZÜN'ün atanmasına,
karar verilmiştir.
Yeni Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakan Tüzün'ün kısa özgeçmişi ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035479
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1982
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7783
En Düşük
16,5644
18:0518,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2658
|Açılış
|: 17,9250
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|Önceki Kapanış
|: 17,7600
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18,0226
En Düşük
17,7366
18:05997,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 17,23
|Açılış
|: 997,99
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|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|RYSAS
|9,07
|40.278.257
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7682
|16,7716
|% 1,20
|
|Euro
|17,9691
|18,0073
|% 1,50
|
|Sterlin
|21,0332
|21,1387
|% 1,67
|
|Frank
|17,1551
|17,2585
|% 0,97
|
|Riyal
|4,4546
|4,4769
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|16,92
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
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17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
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17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940