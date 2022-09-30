***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin nakit akış programı ve kurumlar vergisi avantajları dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 30 Haziran 2022 tarihli finansal durum tablomuzun "Nakit ve Nakit Benzerleri" hesabında izlenen banka hesaplarımızdaki mevduatın 2.000.000 ABD Doları tutarındaki kısmı bugün itibarıyla 18,5507 TL/ABD Doları üzerinden TL'ye dönüştürülerek üç ay vadeli, 30 Aralık 2022 vadeli kur korumalı TL mevduat hesabı açılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066436BIST