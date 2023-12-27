***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Yasemin Özdirek'in yatırımcı ilişkileri görevlisi olarak görevinden ayrılması sebebiyle, Yönetim Kurulumuzun 27.12.2023 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Sn. Alper Turgal 27.12.2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229905BIST