***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 19:01
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde genel müdür olarak görev yapmakta olan Murat Kasaroğlu, 17 Ocak 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz.
Ayrıca, Mehmet Ali Ergin ve Ersoy Çoban'ın yönetim kurulu üyesi olarak atamaları, 28 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne yapılan başvurumuz kapsamında devam etmekte olup, atamaların tamamlanması akabinde kamuya duyurulacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241159
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
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|Önceki Kapanış
|: 8.032
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7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0259
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
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30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0096
|Açılış
|: 32,8500
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|Önceki Kapanış
|: 32,8000
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32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.942,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.942,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.941,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1218
|30,1284
|% 0,09
|
|Euro
|32,7356
|32,7504
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0467
|38,2375
|% 0,36
|
|Frank
|34,6002
|34,8086
|% -0,59
|
|Riyal
|8,0078
|8,0480
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|883,52
|885,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|926,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,19
|77,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.006,41
|2.006,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YGYO, MAALT, MARBL, EDIP, ERSU, ULAS, AVPGY, YAYLA, GARFA, BAYRK
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17:58
PSDTC, PKART, KBORU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
HATEK, ANELE, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında