***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde genel müdür olarak görev yapmakta olan Murat Kasaroğlu, 17 Ocak 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Kendisine kariyerinin devamında başarılar dileriz.Ayrıca, Mehmet Ali Ergin ve Ersoy Çoban'ın yönetim kurulu üyesi olarak atamaları, 28 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne yapılan başvurumuz kapsamında devam etmekte olup, atamaların tamamlanması akabinde kamuya duyurulacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241159BIST