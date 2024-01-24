***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.01.2024 09:29
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz 27 Aralık 2023 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Sayın Hakan Tüzün'ün ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Kemal Kasaroğlu'nun istifa etmelerini müteakip yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Ali Ergin'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Ersoy Çoban'ın atanmalarına karar vermiş yönetim kurulu üye atamaları dün (23 Ocak 2024) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242398
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|% 9,99
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|OYAYO
|27,00
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|% -5,26
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|EUKYO
|16,78
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|EKIZ
|34,56
|313.943
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|AVTUR
|9,43
|14.407.285
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|ERSU
|18,50
|2.637.786
|% -4,74
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|2.323.313.014
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|1.808.240.257
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|EKGYO
|9,31
|715.048.996
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|EREGL
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|REEDR
|24,70
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|Alış
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
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|34,8228
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|8,0501
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|Alış
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