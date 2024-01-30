***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2024 (bugün) tarihinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Avedis Murat Pekmezyan'ın istifa ettiği görülerek, Yönetim Kurulumuz tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Selahattin Okan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243953BIST