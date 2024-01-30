***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 18:36
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
30.01.2024 (bugün) tarihinde, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Avedis Murat Pekmezyan'ın istifa ettiği görülerek, Yönetim Kurulumuz tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Selahattin Okan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup, ilgili karar hakkında tescil işlemleri başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243953
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