***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulumuz 30 Ocak 2024 tarihinde Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avedis Murat Pekmezyan'ın istifa etmesini müteakip, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sayın Selahattin Okan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar vermiş söz konusu yönetim kurulu üye ataması bugün (2 Şubat 2024) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiştir.Sayın Selahattin Okan'ın Bağımsızlık Beyanına ekte yer verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246520BIST