***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2021 – 30.01.2024 tarihleri arasında Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Avedis Murat Pekmezyan, Yönetim Kurulumuzun 02.02.2024 tarihli kararı kapsamında 12 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Şirketimizde Genel Müdür olarak göreve başlayacaktır.Kendisine yeni görevinde başarılar diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246522BIST