***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 10:47
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876900
BIST
14:581.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:587,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1476
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:589,1102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 0,2030
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:58467,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 9,09
|Açılış
|: 467,58
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|TKURU
|855,40
|11.470.914
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.722
|% 9,99
|
|TLMAN
|37,42
|4.299.446
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|13.978.207
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,46
|90.805.078
|% -8,23
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SISE
|7,44
|2.167.156.404
|% 5,23
|
|GARAN
|7,04
|1.270.169.909
|% -1,81
|
|ASELS
|17,43
|713.609.348
|% 1,22
|
|CEMTS
|15,15
|411.994.874
|% 1,27
|
|THYAO
|10,44
|387.658.612
|% -0,19
|
|SISE
|7,44
|2.167.156.404
|% 5,23
|
|GARAN
|7,04
|1.270.169.909
|% -1,81
|
|ODAS
|2,69
|290.805.053
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|205.909.332
|% -1,42
|
|VKGYO
|3,66
|295.316.064
|% 4,57
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8021
|7,8058
|% 1,93
|
|Euro
|9,1012
|9,1102
|% 2,28
|
|Sterlin
|10,0304
|10,0807
|% 3,06
|
|Frank
|8,3843
|8,4348
|% 2,08
|
|Riyal
|2,0723
|2,0827
|% 1,80
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|2,78
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,68
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|37,65
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|18,22
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,19
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,15
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|0,14
|