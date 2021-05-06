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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

06.05.2021 18:32



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
2021/8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                         FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ  KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 06/05/2021
KARAR SAYISI : 2021/08
  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 31 Mart 2021 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları ve faaliyet raporunu incelemiş bulunuyoruz.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
Şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe  yansıtmaktadır.
 
 
a)   01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ilişkin Mali Tablolar
 
b)   01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ait Mali Tablolara ilişkin Açıklayıcı Notlar
 
c)   01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
 
 
 
MURAT KASAROĞLU                                                                            SELMA GÜNAYDIN   
   GENEL MÜDÜR                                                                                   MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935022


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 0,87  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,21  
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