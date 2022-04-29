***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 20:07
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2022/6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 31 Mart 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları ve faaliyet raporunu incelemiş bulunuyoruz.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde
Şirketin finansal tabloları ve faaliyet raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Ayrıca yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu finansal riskler ve belirsizliklerle birlikte, gerçeği dürüstçe yansıtmaktadır.
a) 01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ilişkin Mali Tablolar
b) 01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ait Mali Tablolara ilişkin Açıklayıcı Notlar
c) 01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ilişkin Faaliyet Raporu
MURAT KASAROĞLU SELMA GÜNAYDIN
GENEL MÜDÜR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026003
BIST