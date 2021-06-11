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***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.06.2021 16:34



***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sayın Murat Kasaroğlu Başkanlığında Şirket merkezinde toplanmıştır
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmasına,
Şirketimizin 01.06.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden
 a)    Avedis Murat Pekmezyan ile Mehmet Nalbantoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde, Kemal Kasaroğlu ile  Avedis Murat Pekmezyan'ın ise Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmesine,
 b)   Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Mehmet Nalbantoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite'de, Avedis Murat Pekmezyan'ın  ise Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde "Başkan" olarak görev yapmasına,
  Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Şirketimizde görev yapan Yasemin Özdirek ve Selma Günaydın'dan oluşmasına, Yasemin Özdirek'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Yasemin Özdirek'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmamasına ve bu Komitelerin öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun tamamen "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne bırakılmasına ,
      Oybirliği ile karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941998


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