***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.02.2024 18:37
***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.02.2024 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komiteler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Selahattin Okan (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Ersoy Çoban (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Denetim Komitesi
Sıtkı Sönmezer (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Selahattin Okan (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Selahattin Okan (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Sıtkı Sönmezer (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246524
BIST