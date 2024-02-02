***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***LINK*** LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.02.2024 tarihli kararı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komiteler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Kurumsal Yönetim KomitesiSelahattin Okan (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Ersoy Çoban (Komite Üyesi - Yönetim Kurulu Başkan Vekili)Denetim KomitesiSıtkı Sönmezer (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Selahattin Okan (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Riskin Erken Saptanması KomitesiSelahattin Okan (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Sıtkı Sönmezer (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246524BIST