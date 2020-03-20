***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli Yatırımcılarımız,Covid -19 GelişmeleriDünya genelinde devam eden Covid-19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda çalışanlarımız ve hastalarımızın sağlık ve güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen en üst seviyede tedbirler alıyor ve uygulamaya devam ediyoruz.Covid-19 salgını ile tüm dünya ekonomisinin derinden etkilenmeye başladığını gözlemlerken, Sağlık Bakanlığımızın önemli çabaları sonucunda salgın gecikmeli olarak ülkemize ulaştı, Covid-19 salgınını Ülke olarak Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirlere uyarak ve Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle ülke olarak en az etkiyle atlacağımıza olan inancımızı ifade etmek istiyoruz.Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak Covid-19 salgını çerçevesinde yaşanan bu paniğin hemen ertesinde aldığımız yüksek düzeyli tedbirler sayesinde vatandaşlarımızın sağlık hizmet talebine kesintisiz olarak cevap vermeye devam ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.Covid-19 salgını ile mücadele tedbirlerimiz kapsamında birimlerimize müracaat eden şüpheli vakaların önemle ayrıştırılması ve teşhis, tahlil işlemlerinin yapılması için özel ekipler, izole odalarla birlikte acil yönetim planlarımızı gözden geçirerek çalışanlarımızın ve hastalarımızın sağlığını korumaya yönelik üst düzey tedbirler alıyoruz. Covid-19 salgınının en kısa sürede sonlandırılması için Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda yapılan çalışmaları Lokman Hekim Sağlık Grubu olarak desteklediğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz.2019 Yılı Değerlendirmesi2019 yılını büyüme ve karlılık noktasında hedeflerimizle uyumlu şekilde tamamladığımızı, 2020 yılına şirketimiz açısından önemli gelişmelerle başladığımızı siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmıştık. Her yıl geleceğe yönelik değerlendirmelerimizi açıkladığımız analist toplantımızı bu yıl 23 Mart 2020'de İstanbul'da düzenlemeyi planlamıştık, ancak yaşanan gelişmeler ışığında şirket olarak şehir dışındaki tüm programlarımızı iptal etmemizden dolayı, yılbaşından bugüne kadar olan gelişmeleri ve 2020 yılına ilişkin hedeflerimizi yazılı olarak siz değerli yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz.2020 Yılı GelişmeleriAnkara Hastanemizin Lokman Hekim Üniversitesi'ne kiralanmasıyla birlikte güzel bir şekilde başladığımız 2020 yılında, sektörde uzun zamandır beklenen Sağlık Uygulama Tebliği fiyat değişikliklerinin gerçekleşmesiyle birlikte şirketimiz açısından ikinci büyük pozitif gelişme gerçekleşmiş oldu.2020 yılında, Ankara Hastanemizin Üniversite hastanesi olarak hizmet sunumundan, SUT fiyat artışlarından, kapasite kullanım oranlarındaki iyileşmelerden dolayı gelirlerimizdeki büyümenin 2019 yılındaki %19 oranın üzerinde olmasını, buna bağlı olarak favök marjımızın da yükselmesini bekliyoruz.Geçen yıla oranla enflasyonun düşük seyretmesinin pozitif etkisiyle maliyetlerimizin enflasyonla paralel, hatta bazı kalemlerde enflasyondan daha az artacağını beklerken, faizlerdeki düşüşe paralel olarak, daha uygun maliyetlerle uzun vadeli olarak yeniden yapılandırdığımız kredilerimizin de etkisiyle finansman giderlerimizin ciddi oranda düşeceğini ve net kar marjına olumlu olarak yansıyacağını bekliyoruz.Yatırımlarımız2020 yılında Yeni Etlik Hastanesi yatırımının hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürürken, geçen yıl en hızlı büyüme kaydeden Akay Hastanemizin kapasite artırım çalışmalarına da başladığımızı ifade etmek istiyoruz.Temettü PolitikamızHisselerimizin halka arz olduğu 2011 yılından bu tarafa devam eden temettü politikamızı sürdürerek 29 Mart 2020 tarihinde yapacağımız genel kurulda kabul edilmesi halinde 2019 yılı karından 4.8 milyon TL temettü dağıtacağımızı ve bundan sonraki yıllarda da temettü politikamızı sürdüreceğimizi yatırımcılarımızla paylaşmak istiyoruz.2020 Yılı BeklentileriTüm yaşanan gelişmeler çerçevesinde, 2019 yılında 335 milyon TL olarak gerçekleşen hasılatın Covid-19 salgınına rağmen 2020 yılında Lokman Hekim Üniversitesine kiraladığımız Ankara Hastanesi de dâhil edildiğinde, %20'nin üzerinde bir artışla 404-420 milyon bandında, 2019 yılında 44 m TL olarak gerçekleşen FAVÖK tutarımızın ise %40'a yakın tutarda artarak 60-66 milyon TL bandında, FAVÖK marjımızın ise %14-16 bandında olacağını, Türk Lirası üzerinden uygun maliyetle borçlanma politikasını sürdürdüğümüzü ve buna bağlı olarak şirketimizin yılsonu düzeltilmiş Net Borç / FAVÖK oranının 2'nin altında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.Sektördeki 24. yılımızda bizlerle birlikte olan tüm ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza bu vesile ile teşekkürlerimizi ifade ederken, 2020 yılının ülkemize ve şirketimize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyoruz.Mustafa SARIOĞLUYönetim Kurulu Başkanı / CEOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831072BIST