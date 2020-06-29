***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2020 10:02
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LOGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853235
BIST
12:04115.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 510,01
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:046,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:047,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:04390,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 390,22
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.268
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.818.562
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.153.170
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.331.861
|% 9,72
|
|OZBAL
|3,65
|21.098.207
|% 9,61
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|67.079.003
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,29
|8.181.238
|% -5,84
|
|TSPOR
|7,73
|249.442.494
|% -5,27
|
|ODAS
|2,44
|687.410.112
|% -2,40
|
|HALKB
|6,39
|346.617.796
|% 1,43
|
|GARAN
|8,30
|340.826.620
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,92
|328.332.263
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,73
|249.442.494
|% -5,27
|
|ODAS
|2,44
|687.410.112
|% -2,40
|
|EKGYO
|1,92
|328.332.263
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|171.814.952
|% 2,82
|
|KARSN
|2,81
|195.260.391
|% 2,18
|
|BJKAS
|2,72
|184.396.864
|% 8,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4252
|8,4675
|% -0,09
|
|Frank
|7,2097
|7,2531
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,99
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|7,80
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,55
|