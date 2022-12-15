***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:46
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087532
BIST
16:215.127
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 60,47
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
16:2118,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
16:2119,8923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
16:211.065,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,18
|Açılış
|: 1.065,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|ULAS
|11,22
|5.587.187
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|38.525.680
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|148.102.948
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|478.837.672
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|266.968.889
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,18
|418.573.974
|% -9,78
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|THYAO
|138,80
|6.727.444.161
|% 1,31
|
|ASELS
|57,50
|6.191.116.558
|% 1,95
|
|ENKAI
|25,62
|5.019.548.788
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,10
|4.562.782.882
|% 4,68
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|SKBNK
|2,83
|1.636.825.188
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,79
|4.237.445.243
|% -2,01
|
|ISCTR
|11,88
|4.551.705.388
|% 6,36
|
|VAKBN
|10,98
|3.048.993.934
|% 3,49
|
|YKBNK
|11,61
|3.164.134.749
|% 4,41
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6550
|% 0,18
|
|Euro
|19,8769
|19,8818
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,8907
|23,0055
|% -0,80
|
|Frank
|20,0084
|20,1289
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9449
|4,9697
|% 0,12
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-30,58
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,74
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.196
|7.243
|-85,00
|
|Yarım
|3.485
|3.541
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,85
|-0,47
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|0,05
|
Seans Raporu
16:19
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16:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, SISE
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16:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 32 artarak (% 1.48 ) 4, 491
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16:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, EPLAS, KUVVA, PLTUR, OZSUB, BTCIM, ISATR, PEGYO, ULAS, UZERB
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16:34
GOLTS, COSMO, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:34
NTHOL, GEDZA, ZELOT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında