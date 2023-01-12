***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:26
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LOGO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101006
BIST
13:594.716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -12,60
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:5918,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:5920,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0392
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:591.137,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.137,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:57
|SDTTR
|62,30
|11.985.336
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.439.814
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,59
|15.918.065
|% 9,07
|
|DOGUB
|12,15
|38.678.126
|% 8,00
|
|ALFAS
|234,00
|132.449.988
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|POLTK
|1.591,10
|63.003.178
|% -8,43
|
|GOZDE
|19,30
|348.501.768
|% -8,36
|
|THYAO
|129,20
|7.774.560.711
|% 3,11
|
|KRDMD
|17,64
|5.014.018.806
|% 2,62
|
|ASELS
|53,35
|3.644.697.431
|% 1,04
|
|EREGL
|37,26
|3.301.588.607
|% 1,14
|
|KOZAL
|519,40
|2.868.195.171
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,03
|2.400.093.812
|% -0,62
|
|KRDMD
|17,64
|5.014.018.806
|% 2,62
|
|YKBNK
|8,57
|2.014.535.538
|% -0,23
|
|PETKM
|16,47
|2.072.391.327
|% -1,20
|
|SKBNK
|2,53
|313.051.094
|% -0,78
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7805
|18,7824
|% 0,04
|
|Euro
|20,2151
|20,2268
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,8105
|22,9249
|% 0,34
|
|Frank
|20,0789
|20,1999
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,12
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.688
|7.733
|0,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,86
|