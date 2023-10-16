***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 13:50
***LOGO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LOGO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206717
BIST
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16:157.981
En Düşük
|Değişim
|: -1,63%
|| -132,41
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1527,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1172
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1529,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2123
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:151.719,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -6,02
|Açılış
|: 1.719,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,96
|115.502.962
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|HATSN
|65,35
|243.858.123
|% -9,11
|
|THYAO
|222,70
|5.174.375.765
|% 0,23
|
|KOZAL
|27,86
|5.013.164.002
|% 1,90
|
|BRSAN
|915,10
|4.089.778.429
|% -7,88
|
|TUPRS
|141,30
|3.980.076.318
|% -3,55
|
|KOZAA
|71,40
|3.233.470.282
|% 4,85
|
|EKGYO
|7,50
|1.769.110.360
|% -1,83
|
|ZOREN
|6,24
|1.376.936.296
|% 0,00
|
|KOZAL
|27,86
|5.013.164.002
|% 1,90
|
|QUAGR
|6,36
|1.012.949.937
|% -5,36
|
|ODAS
|12,88
|1.799.979.098
|% -3,88
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8766
|27,8814
|% 0,42
|
|Euro
|29,4072
|29,4178
|% 0,73
|
|Sterlin
|33,8412
|34,0109
|% 0,69
|
|Frank
|30,7919
|30,9774
|% 0,48
|
|Riyal
|7,4105
|7,4476
|% 0,43
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-15,87
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,13
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.587
|11.670
|243,00
|
|Yarım
|5.812
|5.857
|122,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.929
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,01
|
|B. Petrol
|90,78
|90,78
|-0,11
|