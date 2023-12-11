***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.12.2023 09:09
***LOGO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224263
BIST
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10:157.883
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,99
|Açılış
|: 7.920
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|Önceki Kapanış
|: 7.914
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7.875
En Yüksek
7.925
10:1528,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
|
29,0157
En Düşük
28,8493
10:1531,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 31,2500
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|Önceki Kapanış
|: 31,1500
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31,3600
En Düşük
31,0975
10:151.863,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.863,47
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|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
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1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:15
|CATES
|76,00
|1.457.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|467.180
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.292.518
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KTLEV
|51,30
|18.560.993
|% -6,98
|
|KRGYO
|47,18
|23.145.810
|% -6,39
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|YAYLA
|6,80
|1.904.864
|% -4,76
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|252,75
|437.546.554
|% -0,49
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|ZPLIB
|94,96
|211.363.407
|% 0,02
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,83
|173.006.837
|% -0,89
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|AGROT
|14,20
|150.298.668
|% 2,23
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9875
|28,9939
|% 0,03
|
|Euro
|31,2135
|31,2220
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,2329
|36,4146
|% -0,08
|
|Frank
|32,8318
|33,0296
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7051
|7,7438
|% 0,01
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,03
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,82
|950,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,48
|76,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,07
|1.999,42
|% 0,66
|