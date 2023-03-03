***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2023Karar Sayısı2023/11SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin 9. maddesi gereğince hazırlanan sorumluluk beyanıEntegre Faaliyet raporunun kabulüne ilişkin yönetim kurulununKarar tarihi: 03/03/2023Karar sayısı : 2023/11Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Faaliyet Raporumuzu da içeren Entegre Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.Şirketimizce hazırlanan yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaların, SPK düzenlemeleri doğrultusundaTarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Nezahat Gültekin Lale GözübüyükDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiM. Buğra Koyuncu Gülnur AnlaşLogo Grup CEO Logo Grup Finans Başkanı,CFOhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119955BIST