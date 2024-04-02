Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

02.04.2024 18:19
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/04/2024
Karar Sayısı
2024/14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1. sayılı sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği'nin 9. maddesi gereğince hazırlanan sorumluluk beyanı
  
Entegre Faaliyet raporunun kabulüne ilişkin yönetim kurulunun 
Karar tarihi: 02/04/2024
Karar sayısı : 2024/14
Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2023 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan Faaliyet Raporumuzu da içeren Entegre Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur. 
Şirketimizce hazırlanan yıllık Entegre Faaliyet Raporu'nun, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) ve SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki açıklamaların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
Tarafımızca incelendiğini, Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yıllık Faaliyet Raporunu da içeren Entegre Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
Nezahat Gültekin                                                         Lale Gözübüyük 
Denetim Komitesi Başkanı                                    Denetim Komitesi Üyesi 
  
 
M. Buğra Koyuncu                                                Gülnur Anlaş                                                             
Logo Grup CEO                                                      Logo Grup Finans Başkanı,CFO 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265961


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:599.041
Değişim :  -1,27% |  -116,67
Açılış :  9.186  
Önceki Kapanış :  9.158  
En Düşük
8.993 En Yüksek
9.266
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAYLA 20,02 19.742.912 % 10,00  
FMIZP 371,25 109.254.341 % 10,00  
KARTN 154,00 46.268.092 % 10,00  
TDGYO 12,10 68.622.827 % 10,00  
ISATR 2.086.585,00 2.086.585 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,0283 32,0574 % -0,38  
Euro 34,4806 34,5480 % -0,37  
Sterlin 40,5374 40,7406 % 0,40  
Frank 35,5367 35,7148 % -0,10  
Riyal 8,5966 8,6397 % 0,23  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,77 25,80 % 0,66  
Platin 921,79 923,20 % 0,66  
Paladyum 998,10 1.000,24 % 0,66  
Brent Pet. 88,44 88,44 % 0,66  
Altın Ons 2.260,22 2.260,53 % 0,66  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru