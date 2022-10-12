***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
12.10.2022 18:20
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/10/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Figopara yeni nesil dijital bir finansman sağlama platformudur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
26.622.062 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
12.10.2022
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.445.845 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,3833 ABD Doları
Toplam Tutar
2.000.000 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,02
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
4,02
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
4,02
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,88
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
4,84
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
KOBİ'lerin finansman ve nakit akışı problemine çözüm bulan teknoloji platformu Figopara, Logo'nun FinTech alanında büyüme hedefine katkı sağlayacaktır. Figopara'nın Logo'nun ana müşteri segmenti olan KOBİ'lere yönelik hizmet sağlamasının ve yine Logo'nun e-servis iş segmentiyle ilintili faaliyetler yürütmesinin oluşturduğu sinerjinin, Logo'nun mevcut FinTech projelerine de değer katacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadır
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
12/10/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, dikeyleşme stratejisi kapsamında yer alan FinTech alanında yatırım yapma ve büyüme hedefi çerçevesinde, 12 Ekim 2022 tarihinde, Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. (Figopara) sermayesinin %4,02'sini temsil eden payları 2.000.000 ABD doları bedelle devralınması konusunda pay iştirak sözleşmesi imzalamıştır. Figopara yeni nesil dijital bir finansman sağlama platformudur ve hizmet sağladığı ana müşteri segmenti KOBİ'lerdir. Bütünüyle veriye dayalı çalışan platform, tedarikçi KOBİ'lerle bankalar arasındaki finansal sürecin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hızlı ve çevik bir şekilde dijital ortamda gerçekleşmesine aracılık etmektedir. 2018 yılında kurulmuş Figopara'ya entegre 20'nin üzerinde finans kurumu vardır ve üye şirket sayısı 10.000'i geçmiştir. Logo'nun e-servis platformu eLogo, ana işi olan e-devlet çözümlerindeki deneyimini ve öncü konumunu kaldıraç olarak kullanarak, bankacılık ve finansal e-servisler alanında birçok projeyi hayata geçirmektedir. Logo FinTech alanına yönelik bu çalışmalarıyla, özellikle ana müşteri segmenti olan KOBİ'lere finansal süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren çözümler sunuyor. Logo, KOBİ'ler için tedarikçi finansmanı konusunda çalışan bir teknoloji firması olan Figopara'ya yatırım yaparak, FinTech alanındaki mevcut projelerine paralel bir yatırım adımı atmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071301
BIST