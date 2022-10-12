***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/10/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıFigo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFigopara yeni nesil dijital bir finansman sağlama platformudur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi26.622.062 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih12.10.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.445.845 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,3833 ABD DolarıToplam Tutar2.000.000 ABD DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)4,02Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)4,02Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)4,02Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,88İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)4,84Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiKOBİ'lerin finansman ve nakit akışı problemine çözüm bulan teknoloji platformu Figopara, Logo'nun FinTech alanında büyüme hedefine katkı sağlayacaktır. Figopara'nın Logo'nun ana müşteri segmenti olan KOBİ'lere yönelik hizmet sağlamasının ve yine Logo'nun e-servis iş segmentiyle ilintili faaliyetler yürütmesinin oluşturduğu sinerjinin, Logo'nun mevcut FinTech projelerine de değer katacağı öngörülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadırVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi12/10/2022Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlişkili taraf işlemi değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, dikeyleşme stratejisi kapsamında yer alan FinTech alanında yatırım yapma ve büyüme hedefi çerçevesinde, 12 Ekim 2022 tarihinde, Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu A.Ş. (Figopara) sermayesinin %4,02'sini temsil eden payları 2.000.000 ABD doları bedelle devralınması konusunda pay iştirak sözleşmesi imzalamıştır. Figopara yeni nesil dijital bir finansman sağlama platformudur ve hizmet sağladığı ana müşteri segmenti KOBİ'lerdir. Bütünüyle veriye dayalı çalışan platform, tedarikçi KOBİ'lerle bankalar arasındaki finansal sürecin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hızlı ve çevik bir şekilde dijital ortamda gerçekleşmesine aracılık etmektedir. 2018 yılında kurulmuş Figopara'ya entegre 20'nin üzerinde finans kurumu vardır ve üye şirket sayısı 10.000'i geçmiştir. Logo'nun e-servis platformu eLogo, ana işi olan e-devlet çözümlerindeki deneyimini ve öncü konumunu kaldıraç olarak kullanarak, bankacılık ve finansal e-servisler alanında birçok projeyi hayata geçirmektedir. Logo FinTech alanına yönelik bu çalışmalarıyla, özellikle ana müşteri segmenti olan KOBİ'lere finansal süreçlerini hızlandıran, kolaylaştıran ve daha verimli hale getiren çözümler sunuyor. Logo, KOBİ'ler için tedarikçi finansmanı konusunda çalışan bir teknoloji firması olan Figopara'ya yatırım yaparak, FinTech alanındaki mevcut projelerine paralel bir yatırım adımı atmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071301BIST