***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060Transferler75.000.000 39.528.012 -114.528.012Dönem Karı (Zararı)119.811.429 119.811.429 -3.264.081 116.547.348Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.679.013 -3.504.737 21.316.808 -1.813.422 18.677.662 5.329.202 24.006.864Kar Payları-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-3.464.538 -3.464.538 -3.464.538Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -32.788.799 4.013.369 -9.737.344 96.316.257 -4.784.157 16.978.500 332.942.105 119.811.429 615.960.652 37.534.068 653.494.720Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390Transferler22.185.066 242.464.893 -264.649.959Dönem Karı (Zararı)239.417.021 239.417.021 3.176.533 242.593.554Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)13.221.139 42.208.619 -568.760 -19.466.907 35.394.091 10.552.155 45.946.246Kar Payları-86.718.010 -86.718.010 -86.718.010Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-15.553.313 15.553.313 -15.553.313 -15.553.313 -15.553.313Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-35.011.135 -35.011.135 -35.011.135Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 2.991.336 -25.335.357 -160.697.078 28.687.095 -10.562.073 221.629.953 -7.744.748 -19.466.907 54.716.879 473.135.675 239.417.021 896.771.796 87.990.936 984.762.732Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.341.156 98.703.275Dönem Karı (Zararı)242.593.554 116.547.348Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler40.964.795 52.819.664Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 54.793.870 37.418.351Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-302.253 -1.759.560Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -302.253 -1.759.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.471.726 9.213.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 21.471.726 9.213.863Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-7.881.927 -9.855.759Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -27.737.354 -12.753.699Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 19.855.427 2.897.940Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.982.721 5.211.742Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.916.610 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-29.916.610 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 33.796.422 13.575.616İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -26.013.712 -984.589İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-42.497.871 -63.985.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.621.879 8.137.984Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler352.728 -455.725Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.701.423 -25.424.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.771.055 -46.243.350Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-29.231.576 -7.002.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.539.479 -39.241.163Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları241.060.478 105.381.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.718.301 -455.227Vergi İadeleri (Ödemeleri)-16.001.021 -6.223.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-94.270.891 -22.195.139İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-6.172.677 -8.493.796Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-4.473.050 29.684.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.100 170.587Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 103.100 170.587Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -111.465.618 -56.918.803Alınan Faiz27.737.354 13.362.347FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-157.051.776 -18.193.868İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-15.553.313 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.553.313 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.770.661Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 9.770.661Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 39.733.169Kredilerden Nakit Girişleri32 0 39.733.169Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.078.321 -30.719.283Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -30.078.321 -30.719.283Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları32 -5.961.444 -6.648.290Ödenen Temettüler-86.718.010 -28.673.009Ödenen Faiz-18.740.688 -1.657.116YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.981.511 58.314.268Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.112.389 18.345.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.869.122 76.659.489DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 259.390.060 261.595.709DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 236.520.938 338.255.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 236.520.938 259.390.060Finansal Yatırımlar5 122.507.827 173.933.264Ticari Alacaklar327.253.574 333.669.674İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 944.717 838.803İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 326.308.857 332.830.871Diğer Alacaklar69.121 130.036İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 6 29 12.414.649 7.563.396Stoklar10 5.576.407 5.929.135Peşin Ödenmiş Giderler17 17.161.017 9.770.505Diğer Dönen Varlıklar9 23.286.313 5.887.840ARA TOPLAM744.789.846 796.273.910TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR744.789.846 796.273.910DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 254.707.721 183.908.017Diğer Alacaklar11.443.101 9.044.507İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 11.443.101 9.044.507Maddi Duran Varlıklar11 22.246.825 20.966.204Kullanım Hakkı Varlıkları13 16.884.221 17.696.433Maddi Olmayan Duran Varlıklar910.116.265 759.228.798Şerefiye14 375.326.393 327.276.359Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 534.789.872 431.952.439Peşin Ödenmiş Giderler17 4.223.042 1.125.044Ertelenmiş Vergi Varlığı26 12.011.962 18.921.317Diğer Duran Varlıklar798.579 307.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.232.431.716 1.011.197.908TOPLAM VARLIKLAR1.977.221.562 1.807.471.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 54.324.654 64.787.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 34.747.309 29.055.855Ticari Borçlar69.449.460 79.780.089İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 841.288 838.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 68.608.172 78.941.832Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 85.312.980 81.090.495Diğer Borçlar196.347.450 159.563.379İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.800 3.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 196.343.650 159.559.579Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 268.093.391 290.897.336Türev Araçlar29 241.934 25.307.291Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 16.264.315 10.226.461Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.366.327 1.448.127ARA TOPLAM727.147.820 742.156.945TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER727.147.820 742.156.945UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 182.878.771 172.579.159Diğer Borçlar5.878.552 6.653.446İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.878.552 6.653.446Uzun Vadeli Karşılıklar58.765.981 37.391.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 58.765.981 37.391.280Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 17.787.706 15.185.598TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER265.311.010 231.809.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER992.458.830 973.966.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar896.771.796 759.243.142Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 2.991.336 2.991.336Geri Alınmış Paylar (-)18 -25.335.357 -9.782.044Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu-160.697.078 -125.685.943Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.125.022 4.903.883Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)5 28.687.095 15.465.956Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.562.073 -10.562.073Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.418.298 172.245.346Yabancı Para Çevrim Farkları221.629.953 179.421.334Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-7.744.748 -7.175.988Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-19.466.907 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-19.466.907 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler54.716.879 16.978.500Yasal Yedekler29.381.522 7.196.456Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler18 25.335.357 9.782.044Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları473.135.675 332.942.105Net Dönem Karı veya Zararı239.417.021 264.649.959Kontrol Gücü Olmayan Paylar87.990.936 74.262.248TOPLAM ÖZKAYNAKLAR984.762.732 833.505.390TOPLAM KAYNAKLAR1.977.221.562 1.807.471.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 636.855.927 317.169.445 367.725.170 177.787.846Satışların Maliyeti20 -130.210.203 -61.718.071 -69.613.582 -34.116.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)506.645.724 255.451.374 298.111.588 143.670.897BRÜT KAR (ZARAR)506.645.724 255.451.374 298.111.588 143.670.897Genel Yönetim Giderleri21 -79.345.821 -40.206.690 -47.169.686 -19.716.401Pazarlama Giderleri21 -87.722.047 -45.013.552 -53.460.998 -25.775.903Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -122.910.034 -72.416.247 -67.997.870 -37.698.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.829.266 13.839.983 -892.231 1.685.249Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.645.932 -1.912.367 -4.012.849 -1.058.960ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)210.851.156 109.742.501 124.577.954 61.106.868Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 26.013.712 984.589 13.423.647 141.714FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)236.864.868 110.727.090 138.001.601 61.248.582Finansman Gelirleri24 115.290.992 29.739.303 68.803.254 14.043.558Finansman Giderleri25 -75.765.884 -10.343.429 -35.880.780 -6.522.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)276.389.976 130.122.964 170.924.075 68.769.656Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-33.796.422 -13.575.616 -22.139.382 -4.889.558Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -22.038.875 -12.363.588 -20.587.489 -6.586.721Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -11.757.547 -1.212.028 -1.551.893 1.697.163SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)242.593.554 116.547.348 148.784.693 63.880.098DÖNEM KARI (ZARARI)242.593.554 116.547.348 148.784.693 63.880.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.176.533 -3.264.081 1.966.582 -1.202.718Ana Ortaklık Payları239.417.021 119.811.429 146.818.111 65.082.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)1 TL pay başına kazanç 27 2,48000000 1,24000000 1,52000000 0,67000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar13.221.139 -825.724 8.241.669 1.630.479Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)13.221.139 2.679.013 8.241.669 1.617.882Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 0 -3.881.730 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 376.993 0 12.597Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 0 376.993 0 12.597Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar32.725.107 24.832.588 8.116.092 10.820.998Yabancı Para Çevrim Farkları52.760.774 26.646.010 27.423.078 11.884.773Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.333.634 0 -24.333.634 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-24.333.634 0 -24.333.634 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-568.760 -1.813.422 159.921 -1.063.775Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-568.760 -1.813.422 159.921 -1.063.775Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.866.727 0 4.866.727 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi4.866.727 0 4.866.727 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.946.246 24.006.864 16.357.761 12.451.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)288.539.800 140.554.212 165.142.454 76.331.575Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13.728.688 2.065.121 7.451.198 1.174.237Ana Ortaklık Payları274.811.112 138.489.091 157.691.256 75.157.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056061BIST