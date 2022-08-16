***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.08.2022 19:01
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 2.991.336 -10.054.033 -29.324.261 1.334.356 -6.232.607 74.999.449 -2.970.735 17.250.489 314.759.107 114.528.012 502.281.113 35.468.947 537.750.060
Transferler
75.000.000 39.528.012 -114.528.012
Dönem Karı (Zararı)
119.811.429 119.811.429 -3.264.081 116.547.348
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.679.013 -3.504.737 21.316.808 -1.813.422 18.677.662 5.329.202 24.006.864
Kar Payları
-28.673.009 -28.673.009 -28.673.009
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
271.989 -271.989 7.327.995 7.327.995 7.327.995
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-3.464.538 -3.464.538 -3.464.538
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -32.788.799 4.013.369 -9.737.344 96.316.257 -4.784.157 16.978.500 332.942.105 119.811.429 615.960.652 37.534.068 653.494.720
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -9.782.044 -125.685.943 15.465.956 -10.562.073 179.421.334 -7.175.988 16.978.500 332.942.105 264.649.959 759.243.142 74.262.248 833.505.390
Transferler
22.185.066 242.464.893 -264.649.959
Dönem Karı (Zararı)
239.417.021 239.417.021 3.176.533 242.593.554
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.221.139 42.208.619 -568.760 -19.466.907 35.394.091 10.552.155 45.946.246
Kar Payları
-86.718.010 -86.718.010 -86.718.010
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15.553.313 15.553.313 -15.553.313 -15.553.313 -15.553.313
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-35.011.135 -35.011.135 -35.011.135
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 2.991.336 -25.335.357 -160.697.078 28.687.095 -10.562.073 221.629.953 -7.744.748 -19.466.907 54.716.879 473.135.675 239.417.021 896.771.796 87.990.936 984.762.732
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
223.341.156 98.703.275
Dönem Karı (Zararı)
242.593.554 116.547.348
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.964.795 52.819.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 54.793.870 37.418.351
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-302.253 -1.759.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -302.253 -1.759.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.471.726 9.213.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 21.471.726 9.213.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.881.927 -9.855.759
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -27.737.354 -12.753.699
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 19.855.427 2.897.940
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.982.721 5.211.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.916.610 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-29.916.610 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 33.796.422 13.575.616
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -26.013.712 -984.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-42.497.871 -63.985.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.621.879 8.137.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
352.728 -455.725
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.701.423 -25.424.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.771.055 -46.243.350
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-29.231.576 -7.002.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-20.539.479 -39.241.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
241.060.478 105.381.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.718.301 -455.227
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.001.021 -6.223.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.270.891 -22.195.139
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-6.172.677 -8.493.796
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-4.473.050 29.684.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.100 170.587
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 103.100 170.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -111.465.618 -56.918.803
Alınan Faiz
27.737.354 13.362.347
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-157.051.776 -18.193.868
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-15.553.313 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.553.313 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.770.661
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.770.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.733.169
Kredilerden Nakit Girişleri
32 0 39.733.169
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.078.321 -30.719.283
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -30.078.321 -30.719.283
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32 -5.961.444 -6.648.290
Ödenen Temettüler
-86.718.010 -28.673.009
Ödenen Faiz
-18.740.688 -1.657.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.981.511 58.314.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.112.389 18.345.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.869.122 76.659.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 259.390.060 261.595.709
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 236.520.938 338.255.198
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 236.520.938 259.390.060
Finansal Yatırımlar
5 122.507.827 173.933.264
Ticari Alacaklar
327.253.574 333.669.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 944.717 838.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 326.308.857 332.830.871
Diğer Alacaklar
69.121 130.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6 29 12.414.649 7.563.396
Stoklar
10 5.576.407 5.929.135
Peşin Ödenmiş Giderler
17 17.161.017 9.770.505
Diğer Dönen Varlıklar
9 23.286.313 5.887.840
ARA TOPLAM
744.789.846 796.273.910
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
744.789.846 796.273.910
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 254.707.721 183.908.017
Diğer Alacaklar
11.443.101 9.044.507
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 11.443.101 9.044.507
Maddi Duran Varlıklar
11 22.246.825 20.966.204
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 16.884.221 17.696.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
910.116.265 759.228.798
Şerefiye
14 375.326.393 327.276.359
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 534.789.872 431.952.439
Peşin Ödenmiş Giderler
17 4.223.042 1.125.044
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 12.011.962 18.921.317
Diğer Duran Varlıklar
798.579 307.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.232.431.716 1.011.197.908
TOPLAM VARLIKLAR
1.977.221.562 1.807.471.818
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 54.324.654 64.787.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 34.747.309 29.055.855
Ticari Borçlar
69.449.460 79.780.089
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 841.288 838.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 68.608.172 78.941.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 85.312.980 81.090.495
Diğer Borçlar
196.347.450 159.563.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.800 3.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 196.343.650 159.559.579
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 268.093.391 290.897.336
Türev Araçlar
29 241.934 25.307.291
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 16.264.315 10.226.461
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.366.327 1.448.127
ARA TOPLAM
727.147.820 742.156.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
727.147.820 742.156.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 182.878.771 172.579.159
Diğer Borçlar
5.878.552 6.653.446
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.878.552 6.653.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.765.981 37.391.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 58.765.981 37.391.280
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 17.787.706 15.185.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
265.311.010 231.809.483
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
992.458.830 973.966.428
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
896.771.796 759.243.142
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.991.336 2.991.336
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -25.335.357 -9.782.044
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-160.697.078 -125.685.943
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.125.022 4.903.883
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
5 28.687.095 15.465.956
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.562.073 -10.562.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.418.298 172.245.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
221.629.953 179.421.334
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.744.748 -7.175.988
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-19.466.907 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-19.466.907 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
54.716.879 16.978.500
Yasal Yedekler
29.381.522 7.196.456
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
18 25.335.357 9.782.044
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
473.135.675 332.942.105
Net Dönem Karı veya Zararı
239.417.021 264.649.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
87.990.936 74.262.248
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
984.762.732 833.505.390
TOPLAM KAYNAKLAR
1.977.221.562 1.807.471.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 636.855.927 317.169.445 367.725.170 177.787.846
Satışların Maliyeti
20 -130.210.203 -61.718.071 -69.613.582 -34.116.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
506.645.724 255.451.374 298.111.588 143.670.897
BRÜT KAR (ZARAR)
506.645.724 255.451.374 298.111.588 143.670.897
Genel Yönetim Giderleri
21 -79.345.821 -40.206.690 -47.169.686 -19.716.401
Pazarlama Giderleri
21 -87.722.047 -45.013.552 -53.460.998 -25.775.903
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -122.910.034 -72.416.247 -67.997.870 -37.698.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 4.829.266 13.839.983 -892.231 1.685.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.645.932 -1.912.367 -4.012.849 -1.058.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
210.851.156 109.742.501 124.577.954 61.106.868
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 26.013.712 984.589 13.423.647 141.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.864.868 110.727.090 138.001.601 61.248.582
Finansman Gelirleri
24 115.290.992 29.739.303 68.803.254 14.043.558
Finansman Giderleri
25 -75.765.884 -10.343.429 -35.880.780 -6.522.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
276.389.976 130.122.964 170.924.075 68.769.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-33.796.422 -13.575.616 -22.139.382 -4.889.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -22.038.875 -12.363.588 -20.587.489 -6.586.721
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -11.757.547 -1.212.028 -1.551.893 1.697.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
242.593.554 116.547.348 148.784.693 63.880.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
242.593.554 116.547.348 148.784.693 63.880.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.176.533 -3.264.081 1.966.582 -1.202.718
Ana Ortaklık Payları
239.417.021 119.811.429 146.818.111 65.082.816
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1 TL pay başına kazanç 27 2,48000000 1,24000000 1,52000000 0,67000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.221.139 -825.724 8.241.669 1.630.479
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
13.221.139 2.679.013 8.241.669 1.617.882
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 0 -3.881.730 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 376.993 0 12.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 376.993 0 12.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
32.725.107 24.832.588 8.116.092 10.820.998
Yabancı Para Çevrim Farkları
52.760.774 26.646.010 27.423.078 11.884.773
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.333.634 0 -24.333.634 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-24.333.634 0 -24.333.634 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.760 -1.813.422 159.921 -1.063.775
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-568.760 -1.813.422 159.921 -1.063.775
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.866.727 0 4.866.727 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4.866.727 0 4.866.727 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.946.246 24.006.864 16.357.761 12.451.477
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
288.539.800 140.554.212 165.142.454 76.331.575
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.728.688 2.065.121 7.451.198 1.174.237
Ana Ortaklık Payları
274.811.112 138.489.091 157.691.256 75.157.338
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056061
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