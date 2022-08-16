***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı revize beklentimiz ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056068BIST