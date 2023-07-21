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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.07.2023 19:52
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.07.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 125.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 21.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.07.2023 tarihli 2023/23 sayılı kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin uzatılması kararı çerçevesinde, gerekli izinleri almak üzere 21.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Logo Yazılım esas sözleşme tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174385


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