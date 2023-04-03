***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 ve %50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130903BIST