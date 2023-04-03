***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
03.04.2023 10:21
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
01/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
01/04/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/12/2022
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda 01/04/2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin süresi 1 yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130822
BIST
11:354.737
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -75,70
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.816
En Düşük
4.713
11:3519,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0323
|Açılış
|: 19,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
11:3520,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,8418
En Düşük
20,7087
11:351.212,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.212,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.217,20
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler11:33
|RAYSG
|23,10
|17.949.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|1.002.507
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|27.551.832
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,00
|165.756
|% 9,29
|
|ULAS
|13,00
|4.634.240
|% 8,33
|
|BFREN
|4.413,30
|86.511.893
|% -10,00
|
|FENER
|51,95
|94.984.296
|% -9,97
|
|DGGYO
|38,66
|1.635.705
|% -9,97
|
|KRGYO
|14,08
|28.260.992
|% -8,45
|
|IHAAS
|135,90
|4.107.223
|% -8,24
|
|EKSUN
|94,95
|1.505.875.802
|% 9,77
|
|TUPRS
|537,70
|1.182.331.489
|% 1,43
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|THYAO
|116,60
|821.238.123
|% -1,60
|
|ASTOR
|50,50
|742.447.194
|% -4,45
|
|SKBNK
|2,63
|338.830.088
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,09
|319.890.739
|% -1,62
|
|KOZAL
|21,12
|966.219.635
|% -2,22
|
|AKFYE
|15,95
|735.655.669
|% -6,73
|
|ISCTR
|12,04
|530.695.604
|% -0,06
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2005
|19,2053
|% 0,16
|
|Euro
|20,8206
|20,8314
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,5741
|23,6924
|% -0,01
|
|Frank
|20,8206
|20,9460
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1025
|5,1280
|% 0,17
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|8.206
|8.330
|-36,00
|
|Tam
|8.204
|8.288
|-30,00
|
|Yarım
|4.022
|4.055
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.011
|2.028
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,67
|14,69
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,38
|84,38
|4,49
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 2 kaybederek (% -1.55 ) 5, 212
-
11:48XU100
Endeks 4, 735 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 15, 206.00 milyon TL de
-
11:48TNZTP
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 518 adet işlem
-
11:47TNZTP
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 21.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 702 adet işlem
-
11:46GOKNR
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 18.92 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 501, 084 adet işlem