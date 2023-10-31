***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Kasım 2023 tarihinde yatırımcılarımıza ve analistlere yönelik olarak düzenlenecek ve Şirketimizin 2023 Yılı 3. Çeyrek mali sonuçlarının değerlendirileceği telekonferans toplantısında kullanılacak İngilizce sunumu ve Türkçe tercümesini ekte kamunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212666BIST