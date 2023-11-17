***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine, - Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine, - Alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine, - Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, - Bu kapsamda Pay geri alım programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, SPK'nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218808BIST