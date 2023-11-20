***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Başlatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Karar tarihinden itibaren bir yılGeri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 400.000.000Ek Açıklamalar17.11.2023 Tarihli Özel Durum Açıklamamızın "Payların Gelir Alınmasına İlişkin Bildirim Şablonu" ile yeniden ve güncellenmiş gönderimidir.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde pay geri alımı yapılabilmesine,- Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine,- Alımlar için Şirketimizin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine,- Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,- Bu kapsamda Pay geri alım programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, SPK'nın 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı ilke kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218972BIST