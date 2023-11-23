***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Çerçevesinde Pay AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.11.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Karar tarihinden itibaren bir yılGeri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 400.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.590 0,002 75,2 0B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 3.410 0,003 75,25 1.590B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.000 0,002 75,45 5.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 5.000 0,005 75,5 7.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.000 0,002 75,55 12.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 7.000 0,007 75,6 14.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.832 0,003 75,65 21.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 3.689 0,004 75,7 23.832B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.479 0,001 75,75 27.521B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 75,8 29.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.346 0,001 75,85 30.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.980 0,002 75,9 31.346B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 674 0,001 75,95 33.326B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 76 34.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.000 0,001 76,05 35.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 2.749 0,003 76,1 36.000B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 1.015 0,001 76,15 38.749B Grubu, LOGO, TRALOGOW91U2 23.11.2023 236 0,001 76,2 39.764Ek Açıklamalar17.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında 23.11.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 75,20 - 76,20 fiyat aralığından 40.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.11.2023 tarihi itibariyle % 4,94'e ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219736BIST