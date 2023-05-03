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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.05.2023 07:22
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET BUĞRA KOYUNCU Logo Grup CEO Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Başkanlığı
GÜLNUR ANLAŞ Logo Grup Finans Başkanı, CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı
İSMAİL DURAN Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO Makine Mühendisi Logo Grup Direktörü, Yazılım Mimarisi
UĞUR NURİ SİPAHİ Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BEGÜM ARŞ TÜRK Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO Endüstri Mühendisi Logo Yazılım Türkiye Pazarlama Ve Sadakat Yönetimi Direktörü
AKIN SERTCAN Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
ARSLAN ARSLAN Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Bilgisayar Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
BAŞAK KURAL eLogo Genel Müdürü Endüstri Mühendisi İcra Kurulu Üyeliği
LAMİ ERHAN GÜÇDEMİR Peoplise Genel Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
MEHMET BORA BULUŞ Logo Grup Çevik Dönüşüm Proje Direktörü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Direktörü
NEBAHAT KESGİN Logo Grup Direktörü, İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Logo Grup Direktörü, Ücret & Ödüllendirme & Çalışan İlişkileri
ÖZLEM GEMİCİ Logo Grup Strateji Direktörü Filozof / Tarih Bilimci / Siyaset Bilimci - -
AYHAN İNAL Logo Grup Teknik Projeler Direktörü Makine Mühendisi Ürün Geliştirme Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145752


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AVHOL 19,61 40.565.220 % 9,98  
GRTRK 28,30 8.705.080 % 9,95  
OYLUM 3,81 39.834.771 % 7,02  
DERIM 10,57 18.628.792 % 6,77  
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Sterlin 24,3115 24,4334 % 0,50  
Frank 21,8142 21,9456 % 0,54  
Riyal 5,1783 5,2043 % 0,09  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 2.017 2.017 -0,04  
Altın Gr. 1.263 1.264 1,78  
Cumhuriyet 8.957 9.093 -145,00  
Tam 9.190 9.480 -4,00  
Yarım 4.457 4.608 -3,00  
Çeyrek 2.232 2.297 -1,00  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 -0,01  
Gümüş Gr. 15,83 15,84 -0,04  
B. Petrol 75,41 75,41 0,09  
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