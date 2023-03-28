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***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.03.2023 07:51
***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***LOGO*** LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

             Yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde yönetim kurulu komite üyelerinin yeniden belirlenmesine
i.              Ücret Komitesi'nin Başkanı'nın Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
ii.             Aday Gösterme Komitesi'nin Başkanı'nın Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut ve Söz Ar,
iii.           Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyelerinin Mehmet Tuğrul Tekbulut, Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Canan Şenkut,
iv.           Denetim Komitesi'nin Başkanı'nın Nezahat Gültekin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Lale Gözübüyük (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
v.             Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanı'nın Lale Ergin (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyesinin Söz Ar
olmasına, değişen komite başkan ve üyelerinin isimlerinin şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128306


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