***LRSHO* *ICUGS* *KARYE* *HDH* *KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.02.2024 09:08
***LRSHO******ICUGS******KARYE******HDH******KUVVA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ICUGS, KARYE, KUVVA, LRSHO]
İlgili Fonlar [HDH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247013
BIST
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10:278.846
En Düşük
|Değişim
|: 0,79%
|| 69,09
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.802
En Yüksek
8.852
10:2730,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0161
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,7999
En Düşük
30,3965
10:2732,9202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0608
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
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33,1326
En Düşük
32,6721
10:271.993,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.993,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
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2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler10:25
|DOFER
|55,05
|125.148.140
|% 9,99
|
|REEDR
|37,90
|55.230.419
|% 9,98
|
|VESTL
|72,30
|376.476.077
|% 9,96
|
|KARYE
|46,00
|54.978.026
|% 9,73
|
|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
|
|PEKGY
|36,10
|30.090.879
|% -3,42
|
|BURVA
|134,00
|7.043.631
|% -2,83
|
|AVTUR
|9,33
|5.894.120
|% -2,51
|
|SAMAT
|53,15
|16.174.240
|% -2,21
|
|COSMO
|141,20
|8.485.237
|% -2,15
|
|THYAO
|288,75
|1.428.199.789
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
|
|AKBNK
|40,74
|756.425.702
|% 1,29
|
|BINHO
|648,50
|696.335.455
|% 4,18
|
|MIATK
|53,50
|623.221.525
|% 7,60
|
|ZOREN
|5,07
|896.484.797
|% 7,19
|
|YKBNK
|22,94
|585.789.184
|% 1,15
|
|VESBE
|19,85
|472.018.665
|% 9,07
|
|TSPOR
|1,63
|38.239.095
|% -0,61
|
|EKGYO
|10,22
|226.815.938
|% 0,49
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5669
|30,5731
|% 0,06
|
|Euro
|32,9091
|32,9217
|% 0,19
|
|Sterlin
|38,2846
|38,4766
|% 0,24
|
|Frank
|35,0342
|35,2453
|% 0,21
|
|Riyal
|8,1262
|8,1670
|% 0,04
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,43
|% 0,66
|
|Platin
|903,47
|904,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|961,80
|966,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,16
|78,16
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,86
|2.028,07
|% 0,66
|