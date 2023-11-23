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***LRSHO* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

23.11.2023 18:13
***LRSHO* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***LRSHO******IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [IMASM, LRSHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
İmaş Makina Sanayi A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
22500000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
9,73
Satıcının Unvanı
Loras Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 22.500.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
15
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
12,58 TL - 18,94 TL
İşlem Tarihi
24/11/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Loras Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,73'üne tekabül eden toplam 22.500.000 TL nominal değerli payların Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219697


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