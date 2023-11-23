***LRSHO* *IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***LRSHO******IMASM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [IMASM, LRSHO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanıİmaş Makina Sanayi A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)22500000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)9,73Satıcının UnvanıLoras Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıHedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 22.500.000 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)15Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları12,58 TL - 18,94 TLİşlem Tarihi24/11/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Açıklamalarİmaş Makina Sanayi A.Ş. (Şirket) ortaklarından Loras Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %9,73'üne tekabül eden toplam 22.500.000 TL nominal değerli payların Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'na 1 TL nominal değerli pay için 15,00 TL fiyatla satışı, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 24/11/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219697BIST