***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 12:52
***LUKSK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LUKSK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821417
BIST
18:00114.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -196,52
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:006,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:006,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
18:00325,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,68
|Açılış
|: 325,63
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.467.296
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.392.379
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.462
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.187.706
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,35
|28.096.611
|% 14,56
|
|TURGG
|49,38
|5.170.137
|% -6,65
|
|JANTS
|60,55
|9.679.194
|% -6,56
|
|GYHOL
|24,10
|1.374.203
|% -6,23
|
|TKNSA
|7,32
|106.673.892
|% -5,91
|
|SNGYO
|1,28
|1.013.853
|% -4,48
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|ASELS
|29,08
|1.415.952.180
|% 1,61
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|ODAS
|2,19
|456.496.936
|% 0,46
|
|KARSN
|1,94
|724.966.585
|% 4,30
|
|THYAO
|13,50
|3.359.480.263
|% -2,60
|
|KRDMD
|2,82
|656.839.139
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|269.904.098
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|456.496.936
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9383
|7,9781
|% 0,74
|
|Frank
|6,2466
|6,2842
|% 0,38
|
|Riyal
|1,6296
|1,6378
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
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|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
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