***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***LUKSK*** LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMimarsinan Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin ekinde Mimarsinan Vergi Dairesi'ne sunduğu Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Söz konusu Gelir Tablosu, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819604BIST