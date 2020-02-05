***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.02.2020 18:37
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.02.2020
Alım
4.530,00
54.866,98
05.02.2020
Satım
4.260,00
51.860,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817252
BIST
18:05122.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 184,60
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
123.629
En Düşük
121.906
18:055,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9866
En Düşük
5,9798
18:056,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5898
En Düşük
6,5779
18:05299,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,47
|Açılış
|: 299,50
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,76
En Düşük
297,80
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|
|DOKTA
|75,30
|8.962.043
|% -14,96
|
|QNBFB
|51,45
|1.040.499
|% -10,13
|
|RYGYO
|8,40
|12.188.965
|% -9,97
|
|RYSAS
|9,00
|23.371.161
|% -7,60
|
|ORMA
|5,60
|125.349
|% -6,98
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|ISFIN
|4,51
|711.821.296
|% 1,81
|
|TEKTU
|1,69
|829.046.406
|% 3,68
|
|ODAS
|2,22
|750.032.912
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,74
|510.667.756
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,90
|216.704.674
|% 0,00
|
|THYAO
|14,61
|2.949.427.541
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7494
|7,7883
|% -0,26
|
|Frank
|6,1203
|6,1572
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5899
|1,5979
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-0,38
|
|Altın Gr.
|299
|299
|0,48
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,64
|55,64
|1,68
|