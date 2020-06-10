***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.06.2020 22:26
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.06.2020
Alım
7.211,00
128.488,87
10.06.2020
Satım
7.711,00
137.378,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850572
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0185
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7636
18:057,7135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7506
En Düşük
7,6879
18:05378,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,75
|Açılış
|: 378,33
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
379,20
En Düşük
373,26
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6049
|8,6481
|% -0,20
|
|Frank
|7,1492
|7,1922
|% 0,43
|
|Riyal
|1,7997
|1,8087
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|21,14
|
|Altın Gr.
|379
|379
|4,25
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.482
|26,60
|
|Tam
|2.524
|2.551
|23,70
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|13,40
|
|Çeyrek
|616
|623
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|18,09
|18,13
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,12
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,02
|
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