***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2020 18:34
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.10.2020
Alım
750,00
23.710,00
06.10.2020
Satım
1.000,00
31.650,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878748
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0412
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 477,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7873
|7,7907
|% 0,34
|
|Euro
|9,1730
|9,1905
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% 0,21
|
|Frank
|8,4875
|8,5386
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|