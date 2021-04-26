***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.04.2021 18:33
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.04.2021
Satım
250,00
12.750,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931009
BIST
18:051.374
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 28,85
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.374
En Düşük
1.344
18:058,2914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
18:0510,0314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1082
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
18:05473,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,34
|Açılış
|: 473,92
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUGYO
|12,54
|4.198.967
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.365.652
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.633.974
|% 10,00
|
|KRTEK
|14,08
|18.267.653
|% 10,00
|
|DZGYO
|1,76
|9.632.683
|% 10,00
|
|FENER
|30,32
|58.323.429
|% -9,98
|
|BJKAS
|7,88
|96.854.565
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,23
|104.678.187
|% -9,56
|
|GLYHO
|3,63
|71.963.863
|% -7,16
|
|SNPAM
|17,12
|273.882
|% -6,45
|
|EREGL
|19,32
|1.631.736.234
|% 7,39
|
|THYAO
|11,73
|1.107.773.087
|% 4,08
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,10
|414.122.138
|% 0,96
|
|GWIND
|5,62
|1.025.725.877
|% 1,08
|
|PETKM
|6,50
|949.475.206
|% 3,34
|
|GARAN
|7,14
|1.037.546.711
|% 0,99
|
|KRDMD
|7,15
|830.167.515
|% 2,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2914
|% -0,92
|
|Euro
|10,0169
|10,0314
|% -1,07
|
|Sterlin
|11,4838
|11,5414
|% -0,84
|
|Frank
|9,0327
|9,0871
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2059
|2,2169
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|1,42
|
|Altın Gr.
|474
|474
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,91
|64,91
|-0,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 91 artarak (% 1.53 ) 1, 187
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, DZGYO, ORMA, TDGYO, SAYAS, NIBAS, KAPLM, CLEBI, DOGUB, MMCAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : FENER, UMPAS, PEKGY, BJKAS
-
17:58
YGYO, AVTUR, FLAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
SNKRN, PEKGY, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında