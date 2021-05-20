***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.05.2021 18:51
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.05.2021
Alım
98,00
5.581,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937059
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0195
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
18:05506,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 506,08
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3868
|8,3908
|% -0,26
|
|Euro
|10,2618
|10,2681
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,8410
|11,9004
|% 0,03
|
|Frank
|9,2833
|9,3392
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2268
|2,2379
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|