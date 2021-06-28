***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.06.2021 18:37
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [LUKSK]
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.06.2021
Alım
360,00
17.424,00
28.06.2021
Satım
500,00
24.650,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944634
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,7078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0565
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0750
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,59
|Açılış
|: 497,48
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.017.641
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7000
|8,7078
|% -0,64
|
|Euro
|10,3785
|10,3915
|% -0,72
|
|Sterlin
|12,0316
|12,0919
|% -0,83
|
|Frank
|9,4189
|9,4757
|% -1,03
|
|Riyal
|2,3100
|2,3216
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,11
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-4,49
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,23
|74,23
|-1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS