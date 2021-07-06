***LUKSK* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.07.2021 18:52
***LUKSK******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tablola verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.07.2021
Alım
750,00
36.045,00
06.07.2021
Satım
750,00
36.165,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947062
BIST
18:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
0
En Düşük
0
18:058,6796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6542
18:0510,2647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2399
18:05502,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 502,68
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,65
|40.368.125
|% 23,73
|
|VAKKO
|11,38
|35.029.054
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,87
|12.037.362
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,53
|155.550.207
|% 0,00
|
|ARDYZ
|52,15
|22.914.301
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,05
|27.681.731
|% 0,00
|
|DOAS
|26,34
|61.666.510
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,41
|14.288.489
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,75
|14.346.619
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|THYAO
|13,88
|826.856.109
|% 0,00
|
|EREGL
|18,02
|521.042.506
|% 0,00
|
|KOZAL
|110,20
|499.797.036
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,37
|494.874.881
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|494.002.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,61
|1.554.651.452
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,33
|144.817.680
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|127.252.223
|% 0,00
|
|ODAS
|1,97
|179.775.068
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6712
|8,6796
|% -0,08
|
|Euro
|10,2574
|10,2647
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9279
|11,9877
|% -0,19
|
|Frank
|9,3405
|9,3968
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3028
|2,3143
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,13
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|74,87
|74,87
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 34 kaybederek (% -0.49 ) 1, 494
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PSDTC, PSDTC
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17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, THYAO
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17:59XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 11, 432.00 milyon TL de
-
17:56BAYRK
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 9.67 lira fiyatla işlem gören hissede 707, 632 adet işlem