***LZV* *GZNMI* *ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
11.03.2022 09:13
***LZV******GZNMI******ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GZNMI]
İlgili Fonlar [LZV, ULH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009422
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,9492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0947
|Açılış
|: 25,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 25,0600
|
14,9492
En Düşük
14,8075
18:0512,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0483
|Açılış
|: 12,3277
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3760
|
12,4289
En Düşük
12,2412
18:05953,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,80
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|39,96
|486.892
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,65
|8.128.105
|% 0,00
|
|AKSEN
|12,21
|87.403.329
|% 0,00
|
|ANELE
|2,20
|7.403.061
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,69
|11.519.053
|% 0,00
|
|AKMGY
|39,96
|486.892
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,65
|8.128.105
|% 0,00
|
|AKSEN
|12,21
|87.403.329
|% 0,00
|
|ANELE
|2,20
|7.403.061
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,69
|11.519.053
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9318
|14,9492
|% 0,64
|
|Euro
|12,3085
|12,3277
|% -0,39
|
|Sterlin
|19,4842
|19,5819
|% 0,72
|
|Frank
|15,9882
|16,0845
|% 0,73
|
|Riyal
|3,9698
|3,9897
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-9,54
|
|Altın Gr.
|954
|954
|1,80
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,40
|