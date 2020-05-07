***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2020 16:53
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843377
BIST
16:4398.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 319,36
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:437,1507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0485
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
16:437,7226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0517
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
16:43389,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,56
|Açılış
|: 389,74
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|5,28
|10.858.202
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.966.510
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,82
|21.693.986
|% -8,92
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,96
|21.323.199
|% -6,48
|
|DOBUR
|8,61
|5.926.130
|% -4,01
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,66
|1.203.003.256
|% 7,26
|
|GARAN
|8,07
|1.010.504.387
|% 0,00
|
|THYAO
|10,65
|574.071.910
|% 0,85
|
|SASA
|9,17
|547.411.359
|% 2,23
|
|PETUN
|22,12
|370.262.018
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,66
|1.203.003.256
|% 7,26
|
|YKBNK
|2,12
|283.437.489
|% 0,47
|
|GARAN
|8,07
|1.010.504.387
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,16
|332.306.216
|% -0,94
|
|PETKM
|3,61
|357.874.141
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8056
|8,8498
|% -0,60
|
|Frank
|7,3117
|7,3558
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9033
|1,9129
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,24
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.575
|2.623
|7,90
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|1,76
|
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