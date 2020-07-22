***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 10:00
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861067
BIST
14:11118.727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 685,09
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
14:116,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0280
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
14:117,9188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9329
En Düşük
7,8064
14:11409,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 5,54
|Açılış
|: 409,35
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|84.578.758
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.909.367
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|4.427.139
|% 9,96
|
|UFUK
|7,51
|336.590
|% 9,96
|
|KUTPO
|41,44
|89.577.925
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|54.647.542
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|MEGAP
|4,52
|2.094.751
|% -6,80
|
|EKGYO
|2,39
|3.470.178.310
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|357.717.150
|% 1,97
|
|PETKM
|4,30
|356.201.321
|% 1,42
|
|TRGYO
|5,07
|328.562.562
|% 2,63
|
|SISE
|6,29
|324.876.130
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,39
|3.470.178.310
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,10
|357.717.150
|% 1,97
|
|CEMAS
|1,75
|201.192.356
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,76
|195.126.071
|% 0,57
|
|TSKB
|1,26
|112.678.704
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6707
|8,7142
|% 0,15
|
|Frank
|7,3150
|7,3591
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,10
|
|Altın Gr.
|409
|409
|5,46
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.682
|36,10
|
|Tam
|2.740
|2.752
|37,00
|
|Yarım
|1.330
|1.346
|18,10
|
|Çeyrek
|667
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-0,55
|