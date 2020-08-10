***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:03
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867115
BIST
11:551.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:557,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0314
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:558,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0911
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:55480,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,11
|Açılış
|: 480,26
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|189.090
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.363.907
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|382.826
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,57
|1.165.307.788
|% 4,65
|
|EKGYO
|1,91
|644.335.357
|% -2,55
|
|GARAN
|6,57
|302.042.324
|% -0,15
|
|SASA
|12,95
|262.504.049
|% 3,85
|
|BIMAS
|64,65
|230.301.512
|% 3,27
|
|EKGYO
|1,91
|644.335.357
|% -2,55
|
|ASELS
|17,57
|1.165.307.788
|% 4,65
|
|KARSN
|2,73
|180.845.039
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,62
|169.544.153
|% -1,50
|
|ODAS
|2,22
|115.210.045
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5574
|9,6054
|% 0,75
|
|Frank
|7,9825
|8,0306
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9509
|1,9606
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.034
|2.035
|-0,46
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,14
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.210
|3.292
|-7,26
|
|Yarım
|1.551
|1.593
|-3,51
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,75
|
|Gümüş.Ons
|28,29
|28,33
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,05
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|B. Petrol
|44,82
|44,82
|0,42
|
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