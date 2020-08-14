***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.08.2020 10:41
***MAALT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MAALT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868917
BIST
11:071.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -17,40
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.082
11:077,3742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0333
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3742
En Düşük
7,3269
11:078,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7062
En Düşük
8,6435
11:07461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,91
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler11:07
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.844.727
|% 9,93
|
|FADE
|4,65
|3.151.328
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.926.385
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|2.001.740
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|879.221
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|8.395.229
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,97
|488.244.016
|% -0,51
|
|TUPRS
|80,00
|303.638.333
|% 2,04
|
|THYAO
|10,95
|216.478.117
|% -1,71
|
|ASELS
|17,31
|191.049.917
|% -1,59
|
|GARAN
|6,82
|187.455.165
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,97
|488.244.016
|% -0,51
|
|TSKB
|1,09
|84.228.754
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,08
|158.325.046
|% 2,46
|
|KARSN
|3,18
|176.580.671
|% -3,34
|
|YKBNK
|2,06
|112.817.223
|% -2,37
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3706
|7,3742
|% 0,45
|
|Euro
|8,6957
|8,7017
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,5951
|9,6432
|% 0,35
|
|Frank
|8,0554
|8,1040
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% 0,36
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,74
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|